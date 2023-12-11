Квасов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасов Кузьма
Мать: Квасова 3 жена?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасов сын(дочь) Николаевич
Мать ребёнка: Квасова жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасова Анна (Нюра) Николаевна
Мать ребёнка: Квасова жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Квасова жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Квасова жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Квасова жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квасова жена
Смерть
1906