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Квасов Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасов Кузьма

Мать: Квасова 3 жена?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасов сын(дочь) Николаевич

Мать ребёнка: Квасова жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасова Анна (Нюра) Николаевна

Мать ребёнка: Квасова жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Квасова жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Квасова жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Квасова жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасова жена

Смерть
1906
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