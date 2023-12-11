Шерстобитова-Квасова жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитова-Квасова жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасов сын(дочь) Николаевич

Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасова Анна (Нюра) Николаевна

Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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