Шерстобитова-Квасова жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасов сын(дочь) Николаевич
Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасова Анна (Нюра) Николаевна
Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Квасов Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно