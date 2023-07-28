Хиония Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиония Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фонарева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Фонарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фонарев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Фонарев Григорий Иванович

Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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