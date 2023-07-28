Хиония Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фонарева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Фонарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фонарев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Фонарев Григорий Иванович
Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно