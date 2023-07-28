Фонарев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонарев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фонарев Иван Николаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фонарева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Хиония Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фонарев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Хиония Алексеевна

Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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