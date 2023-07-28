Фонарев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Фонарев Иван Николаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фонарева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фонарев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Хиония Алексеевна
Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно