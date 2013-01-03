Зыбина (Лоханина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1916
Дата смерти03.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич
Смерть
03.01.2013
Похороны
Неизвестно