Зыбина (Лоханина) Татьяна Николаевна 08.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыбина (Лоханина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1916

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1954

Муж: Зыбин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич

Смерть
03.01.2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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