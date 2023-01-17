Евдокия Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Муж: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кондрат Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Петр Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Романович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Романович
Смерть
Неизвестно