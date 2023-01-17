Евдокия Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кондрат Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1910

Сын: Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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