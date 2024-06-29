Мячева Ксенья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 16л
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мячев Ефим Павлович
Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мячев Егор Павлович
Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мячев Артамон (Артемон) Павлович
Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич
ГАСО, рев1834, 50об
Смерть
До 1858