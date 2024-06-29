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Мячева Ксенья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Павел Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 16л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мячев Ефим Павлович

Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мячев Егор Павлович

Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 15об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мячев Артамон (Артемон) Павлович

Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мячев Матвей Павлович

Отец ребёнка: Мячев Павел Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 50об
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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