Тур Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти13.10.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тур Марфа
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тур Мария Петровна
Мать ребёнка: Тур Марфа
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тур Кристина Петровна
Мать ребёнка: Тур Марфа
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тур Алексей Петрович
Мать ребёнка: Тур Марфа
Рождение ребёнка
1909 ст.
Мать ребёнка: Тур Марфа
Смерть
13.10.1918
Вишневый, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область