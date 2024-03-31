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Тур Пётр Андреевич

Место рождения

Новоаврамовка, Полтавська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

13.10.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоаврамовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тур Марфа

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тур Мария Петровна

Мать ребёнка: Тур Марфа

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тур Кристина Петровна

Мать ребёнка: Тур Марфа

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тур Алексей Петрович

Мать ребёнка: Тур Марфа

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Туров Никифор Петрович

Мать ребёнка: Тур Марфа

Новоаврамовка, Полтавська область
Смерть
13.10.1918
Вишневый, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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