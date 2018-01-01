село Новоаврамовка, село Новоаврамовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Новоаврамовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4440Новая Аврамовка, с. вл. и казач.при безымянном пруде.11станов. кварт.239898960Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Старая Аврамовка и Новая Аврамовка и д. Лагодовка6Алексд. Лагода11928
Д. Семеновка, Старая и Новая Аврамовка28Наследн. Павла Галецкого32640

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Ново-Аврамовская волость
1048. Новая Аврамовка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Хороле, дворов 241, жителей 1650, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь п Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Ново-Аврамовская волость
1.0Ново-Аврамовка селоНово-Аврамовское козаков1223224695626616271288
1.0Ново-Аврамовка селоНово-Аврамовское крестьян собственников1226268010297199

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Ново-Авраамовская волость
село Новая-Авраамовка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19383Новоаврамівкаселоцентр сільської радир-н Хорольськийсільрада Новоаврамівська
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