Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Павлович
мужской, родился 1948
МатьМулен Белосельская-Белозерская (Хеймолайнен) Айно Марьятта23.11.1926 г.р.
ОтецМулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович30.06.1917 г.р.
Супруги
Мулен Белосельская-Белозерская (Вагнер) Джин КейНеизвестно г.р.
Дети
Лейн (Мулен Белосельская-Белозерская) Элисон КэтринНеизвестно г.р.
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Рождение
1948
Отец: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович
Мать: Мулен Белосельская-Белозерская (Хеймолайнен) Айно Марьятта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейн (Мулен Белосельская-Белозерская) Элисон Кэтрин
Мать ребёнка: Мулен Белосельская-Белозерская (Вагнер) Джин Кей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Сын: Мулен Белосельский-Белозерский Христиан Павлович
Мать ребёнка: Мулен Белосельская-Белозерская (Вагнер) Джин Кей