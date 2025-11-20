Мулен Белосельская-Белозерская (Хеймолайнен) Айно Марьятта
женский, родилась 23.11.1926, Мянття
умерла 15.11.2018, Хельсинки
Супруги
Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович30.06.1917 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Павлович
Отец ребёнка: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович
Смерть
15.11.2018