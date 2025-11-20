Мулен Белосельская-Белозерская (Хеймолайнен) Айно Марьятта 23.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мулен Белосельская-Белозерская (Хеймолайнен) Айно Марьятта

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.11.1926, Мянття

умерла 15.11.2018, Хельсинки

Супруги
Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович30.06.1917 г.р.
Дети
Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Павлович1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Павлович

Отец ребёнка: Мулен Белосельский-Белозерский Поль (Павел) Эсперович

Смерть
15.11.2018

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