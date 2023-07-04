Святополк-Четвертинская (Гурьева) Ольга Николаевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Святополк-Четвертинская (Гурьева) Ольга Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1830

умерла ?.06.1855

Отец
Гурьев Николай Дмитриевич1789 г.р.
Мать
Гурьева (Нарышкина) Марина Дмитриевна1798 г.р.
Супруги
Святополк-Четвертинский Владимир Борисович1824 г.р.
Дети
Святополк-Четвертинский Борис Владимирович04.02.1850 г.р.
Святополк-Четвертинский Сергей Борисович18.07.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гурьев Николай Дмитриевич

Мать: Гурьева (Нарышкина) Марина Дмитриевна

Бракосочетание
1848

Муж: Святополк-Четвертинский Владимир Борисович

Рождение ребёнка
04.02.1850

Сын: Святополк-Четвертинский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Святополк-Четвертинский Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Святополк-Четвертинский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Святополк-Четвертинский Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
?.06.1855

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