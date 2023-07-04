Святополк-Четвертинская (Гурьева) Ольга Николаевна
женский, родилась 1830
умерла ?.06.1855
ОтецГурьев Николай Дмитриевич1789 г.р.
МатьГурьева (Нарышкина) Марина Дмитриевна1798 г.р.
Супруги
Дети
Святополк-Четвертинский Борис Владимирович04.02.1850 г.р.
Святополк-Четвертинский Сергей Борисович18.07.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
04.02.1850
Сын: Святополк-Четвертинский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Святополк-Четвертинский Владимир Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Святополк-Четвертинский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Святополк-Четвертинский Владимир Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.06.1855