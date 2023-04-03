Проноза Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проноза Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1993

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
в 2010х

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