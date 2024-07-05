Смирнова Афимья 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Афимья

Смирнова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

1834 - 22
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Агафонович

1-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1834 - 1
Рождение ребёнка
1841

Сын: Смирнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 9, 1858 - 16
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Константин Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 7, 1858 - 14
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.