Смирнова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
1834 - 22
Бракосочетание
Неизвестно
1-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович
1834 - 1
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович
1850 - 9, 1858 - 16
Рождение ребёнка
1843
Сын: Смирнов Константин Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Агафонович
1850 - 7, 1858 - 14
Смерть
Неизвестно