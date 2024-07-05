Смирнов Пётр Агафонович 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Пётр Агафонович

Место рождения

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Агафон Саввин

Мать: Федира

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1816 - 3, 1834 - 21, 1850 - 37, 1858 - 44
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Афимья Васильевна

3-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Афимья

1-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

2-я жена Петра Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Смирнова Афимья

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1834 - 1
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Смирнова Евгения Петровна

Мать ребёнка: ?

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 13
Рождение ребёнка
1841

Сын: Смирнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Смирнова Афимья

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 9, 1858 - 16
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Константин Петрович

Мать ребёнка: Смирнова Афимья

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 7, 1858 - 14
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Смирнова Матрёна Петровна

Мать ребёнка: ?

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 1
Смерть
Неизвестно

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