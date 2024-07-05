Смирнов Пётр Агафонович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Агафон Саввин
Мать: Федира
1816 - 3, 1834 - 21, 1850 - 37, 1858 - 44
Бракосочетание
Неизвестно
3-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Афимья
1-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
2-я жена Петра Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Смирнова Афимья
1834 - 1
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Смирнова Евгения Петровна
Мать ребёнка: ?
1850 - 13
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Смирнова Афимья
1850 - 9, 1858 - 16
Рождение ребёнка
1843
Сын: Смирнов Константин Петрович
Мать ребёнка: Смирнова Афимья
1850 - 7, 1858 - 14
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Смирнова Матрёна Петровна
Мать ребёнка: ?
1850 - 1
Смерть
Неизвестно