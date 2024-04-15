(Гончаренко) Неонила Екимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-3?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-77GH-X?i=450&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно