(Гончаренко) Неонила Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончаренко) Неонила Екимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.10.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900 ст.

Отец: Гончаренко Еким Андреевич

Мать: Гончаренко Анна Дмитриевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-3?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-77GH-X?i=450&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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