Орлова Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.
Сын: Орлов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Орлов Яков Иванович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Михаил Никифорович крест жена Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно