Сулим Михаил Игнатьевич
Место рожденияс. Николаевка, Ладомировский р-н, Воронежская обл., Россия
Дата рождения18.09.1916
Дата смерти25.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1916
с. Николаевка, Ладомировский р-н, Воронежская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.1996