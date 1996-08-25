Сулим Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулим Михаил Игнатьевич

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Место рождения

с. Николаевка, Ладомировский р-н, Воронежская обл., Россия

Дата рождения

18.09.1916

Дата смерти

25.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Николаевка, Ладомировский р-н, Воронежская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.1996
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