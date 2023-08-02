(Сулим (Фомина)) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулим (Фомина)) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1941

Сын: Сулим Александр Михайлович

Отец ребёнка: Старицын/стариков ?

Choibalsan, Dornod Mongolia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулим Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулим Михаил Игнатьевич

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