(Сулим (Фомина)) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1941
Сын: Сулим Александр Михайлович
Отец ребёнка: Старицын/стариков ?
Choibalsan, Dornod Mongolia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулим Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулим Михаил Игнатьевич