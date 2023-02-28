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Щербатов Михаил Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.07.1733 ст.

Дата смерти

12.12.1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1756

Жена: Щербатова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Чаадаева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Щербатова Наталья Ивановна

Смерть
12.12.1790 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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