Щербатов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.07.1733 ст.
Дата смерти12.12.1790 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Чаадаева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Щербатова Наталья Ивановна
Смерть
12.12.1790 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния