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Миронова Татьяна (Артемиева)

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Миронов Василий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1903

Сын: Миронов Пётр Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Миронов Макарий Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1906

Сын: Миронов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1913

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Миронов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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