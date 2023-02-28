Миронова Татьяна (Артемиева)
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1903
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
21.07.1904
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
30.10.1906
Сын: Миронов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
25.06.1913
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
07.06.1914
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Миронов
Смерть
Неизвестно