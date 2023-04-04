Гумилёва (Фрейганг) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумилёва (Фрейганг) Анна Андреевна

Гумилёва (Фрейганг) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1886

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
преподавала в Риге в одной из русских школ
Крещение
08.12.1886
Бракосочетание
05.06.1909

Муж: Гумилев Дмитрий

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Гумилев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Гумилев Дмитрий

Смерть
1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.