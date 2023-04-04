Гумилёва (Фрейганг) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1886
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
преподавала в Риге в одной из русских школ
Крещение
08.12.1886
Бракосочетание
05.06.1909
Муж: Гумилев Дмитрий
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Гумилев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Гумилев Дмитрий