Гумилев Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумилев Степан Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1920

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1920

Отец: Гумилев Дмитрий

Мать: Гумилёва Анна Андреевна

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