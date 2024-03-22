Левашева (Володина) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Володин Алексей Иванов
Мать: Володина Ефимия Артемова
Бракосочетание
27.10.1899
Муж: Левашев Иван Семенов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1900
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Рождение ребёнка
29.03.1903
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Рождение ребёнка
29.05.1905
Сын: Левашев Семен Иванов
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов
Смерть
Неизвестно