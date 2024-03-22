Левашева (Володина) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Володина) Анна Алексеева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Володин Алексей Иванов

Мать: Володина Ефимия Артемова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1899

Муж: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1900

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Левашев Василий Иванов

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1905

Сын: Левашев Семен Иванов

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Левашев Иван Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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