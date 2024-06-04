Санатырева (Кривашева) Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санатырева (Кривашева) Прасковья Васильева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Кривашев Василий Матвеев

Мать: Кривашева Анна Фомина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1874

Муж: Санатырев Федор Дмитриев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Камынина (Санатырева) Марфа Федорова

Отец ребёнка: Санатырев Федор Дмитриев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1874

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