Санатырева (Кривашева) Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Кривашев Василий Матвеев
Мать: Кривашева Анна Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1874
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Камынина (Санатырева) Марфа Федорова
Отец ребёнка: Санатырев Федор Дмитриев
Смерть
После 1874