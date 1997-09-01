Папоротная Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1919
Дата смерти?.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919
Рождение ребёнка
?.08.1940
Дочь: Куракова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1949
Дочь: Куракова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кураков Николай Степанович
Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич
Смерть
?.09.1997