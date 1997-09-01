Папоротная Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папоротная Ксения Александровна

Место рождения

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.01.1919

Дата смерти

?.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919

Отец: Папоротный Александр Титович

Мать: Папоротная Дарья Даниловна

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.08.1940

Дочь: Куракова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.05.1949

Дочь: Куракова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураков Николай Степанович

Отец ребёнка: Кураков Степан Андреевич

Смерть
?.09.1997
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