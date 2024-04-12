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Кураков Степан Андреевич

Место рождения

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.08.1940

Дочь: Куракова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.05.1949

Дочь: Куракова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна

Волчино, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураков Николай Степанович

Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна

Смерть
Неизвестно
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