Кураков Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
?.08.1940
Дочь: Куракова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна
Рождение ребёнка
13.05.1949
Дочь: Куракова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кураков Николай Степанович
Мать ребёнка: Папоротная Ксения Александровна
Смерть
Неизвестно