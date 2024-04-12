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Архачев Андрей Иванович

Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: Архачева Марина Евдокимовна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1834 было 19 лет, в 1850 было 35 лет
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Архачев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 13 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Архачев Нестор Андреевич

Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 7 лет
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Архачев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 6 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архачева Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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