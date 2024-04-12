Архачев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
в 1834 было 19 лет, в 1850 было 35 лет
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна
в 1850 было 13 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна
в 1850 было 7 лет
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Архачева Ксения Андреевна
в 1850 было 6 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно