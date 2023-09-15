Архачева Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович
в 1850 было 13 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович
в 1850 было 7 лет
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович
в 1850 было 6 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно