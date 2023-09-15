Архачева Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архачева Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Архачев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 13 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Архачев Нестор Андреевич

Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 7 лет
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Архачев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Архачев Андрей Иванович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1850 было 6 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архачев Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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