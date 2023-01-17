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Мартинов Константин Зотов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Зот Карпов

Мать: Марья Никитина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анисья Константиновна

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зотов Мефодий Константинов

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Константиновна

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Прасковья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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