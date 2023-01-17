Мартинов Константин Зотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Зот Карпов
Мать: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анисья Константиновна
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зотов Мефодий Константинов
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Константиновна
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно