Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Мартинов Константин Зотов
Отец ребёнка: Зот Карпов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зот Карпов
Смерть
Неизвестно