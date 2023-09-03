Сибилева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибилева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Анатолий Лукьянович

Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Алексей Антонович

Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Иван Антонович

Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Василий Антонович

Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибилев Антон Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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