Сибилева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Анатолий Лукьянович
Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Алексей Антонович
Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Василий Антонович
Отец ребёнка: Сибилев Антон Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно