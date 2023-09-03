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Сибилев Антон Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сибилев Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Николай Антонович

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Сибилева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Анатолий Лукьянович

Мать ребёнка: Сибилева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Алексей Антонович

Мать ребёнка: Сибилева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Иван Антонович

Мать ребёнка: Сибилева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибилев Василий Антонович

Мать ребёнка: Сибилева Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибилева Ульяна

Смерть
Неизвестно
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