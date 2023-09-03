Сибилев Антон Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сибилев Лукьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Николай Антонович
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Сибилева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Анатолий Лукьянович
Мать ребёнка: Сибилева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Алексей Антонович
Мать ребёнка: Сибилева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сибилева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибилев Василий Антонович
Мать ребёнка: Сибилева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сибилева Ульяна
Смерть
Неизвестно