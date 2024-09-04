Бородин Иван Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Бородина) Александра
Мать ребёнка: Мария Автономовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бородин Василий
Мать ребёнка: Мария Автономовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бородин Иларий
Мать ребёнка: Мария Автономовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бородин Петр
Мать ребёнка: Мария Автономовна