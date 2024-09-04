Бородин Иван Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Иван Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бородина) Александра

Мать ребёнка: Мария Автономовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бородин Василий

Мать ребёнка: Мария Автономовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бородин Иларий

Мать ребёнка: Мария Автономовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бородин Петр

Мать ребёнка: Мария Автономовна

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