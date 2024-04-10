Блудилина (Юркова) Лидия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения17.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1958
Отец: Юрков Леонид
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1986
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: Машиностроительный. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
27.07.1991
Сын: Блудилин Станислав Петрович
Отец ребёнка: Блудилин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1994
Дочь: Блудилина Марина Петровна
Отец ребёнка: Блудилин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край