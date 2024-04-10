Блудилина (Юркова) Лидия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блудилина (Юркова) Лидия Леонидовна

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1958

Отец: Юрков Леонид

Мать: Юркова Евдокия Максимовна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1986
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: Машиностроительный. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
27.07.1991

Сын: Блудилин Станислав Петрович

Отец ребёнка: Блудилин Пётр Иванович

Лобакин, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1994

Дочь: Блудилина Марина Петровна

Отец ребёнка: Блудилин Пётр Иванович

Лобакин, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блудилин Пётр Иванович

Лобакин, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Лобакин, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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