Юркова (Мажарова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Мажарова) Евдокия Максимовна

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

До 09.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать: Мажарова Ефросинья Николаевна

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1958

Дочь: Блудилина Лидия Леонидовна

Отец ребёнка: Юрков Леонид

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Жила через дорогу от дома своего брата — Мажарова Михаила Максимовича.
Развод
Неизвестно

Муж: Юрков Леонид

Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 09.05.2011
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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