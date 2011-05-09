Юркова (Мажарова) Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиДо 09.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1958
Дочь: Блудилина Лидия Леонидовна
Отец ребёнка: Юрков Леонид
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жила через дорогу от дома своего брата — Мажарова Михаила Максимовича.
Развод
Неизвестно
Муж: Юрков Леонид
Смерть
До 09.05.2011