Фокина Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения рассчитан условно минус 20 лет от рождения первого ребенка
Бракосочетание
1900

Муж: Фокин Степан Иванович

Год указан ориентир плюс 18 лет от рождения
Рождение ребёнка
08.12.1904

Сын: Фокин Даниил Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
14.07.1907

Дочь: (Фокина) Акулина Степановна

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
04.07.1909

Дочь: (Фокина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
31.07.1910

Сын: Фокин Степан Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
17.10.1911

Дочь: (Фокина) Фекла Степановна

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Месяц рождения не точно. Крестная - Киндирова Евфимия Петровна, крестный - Паршин Андрей Антонович
Место жительства
11.11.1913
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной у Ивана - сына Канаева Петра Васильевича и Евдокии Петровны
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Фокин Павел Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
07.02.1918

Сын: Фокин Федор Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика
Смерть
Неизвестно

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