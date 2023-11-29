Фокина Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения рассчитан условно минус 20 лет от рождения первого ребенка
Бракосочетание
1900
Год указан ориентир плюс 18 лет от рождения
Рождение ребёнка
08.12.1904
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
14.07.1907
Дочь: (Фокина) Акулина Степановна
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
04.07.1909
Дочь: (Фокина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
31.07.1910
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
17.10.1911
Дочь: (Фокина) Фекла Степановна
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика из церкви. Месяц рождения не точно. Крестная - Киндирова Евфимия Петровна, крестный - Паршин Андрей Антонович
Место жительства
11.11.1913
Указана крестной у Ивана - сына Канаева Петра Васильевича и Евдокии Петровны
Рождение ребёнка
14.12.1914
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
07.02.1918
Отец ребёнка: Фокин Степан Иванович
Есть метрика
Смерть
Неизвестно