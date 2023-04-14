Павлинов Пьер (Пётр) Павлович
мужской, родился 19.08.1921, Москва, город федерального значения Москва
умер ?.12.2001, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Павлинов Сергей Петрович03.11.1950 г.р.
Павлинова Варвара Петровна17.03.1953 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
03.11.1950
Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
17.03.1953
Дочь: Павлинова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
30.07.1959
Сын: Павлинов Николай Петрович
Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна
Смерть
?.12.2001