Павлинов Пьер (Пётр) Павлович 19.08.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлинов Пьер (Пётр) Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.08.1921, Москва, город федерального значения Москва

умер ?.12.2001, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна1922 г.р.
Дети
Павлинов Сергей Петрович03.11.1950 г.р.
Павлинова Варвара Петровна17.03.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1949

Жена: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
03.11.1950

Сын: Павлинов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
17.03.1953

Дочь: Павлинова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.1959

Сын: Павлинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Павлинова (Оболенская) Елизавета Владимировна

Смерть
?.12.2001
Москва, город федерального значения Москва

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