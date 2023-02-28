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Железнов Михаил Андреевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Железнов Андрей Петрович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Михаиловна

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агриппина Михаиловна

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Михаиловна

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Железнов Степан Михаилович

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Железнов Ермолай Михаилович

Мать ребёнка: Железнова Анисья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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