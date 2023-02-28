Железнов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Железнов Андрей Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Михаиловна
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агриппина Михаиловна
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Михаиловна
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Железнов Степан Михаилович
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Железнов Ермолай Михаилович
Мать ребёнка: Железнова Анисья
Смерть
Неизвестно