Железнова Анисья
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Михаиловна
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агриппина Михаиловна
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Михаиловна
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Железнов Степан Михаилович
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Железнов Ермолай Михаилович
Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич
Смерть
До 1850