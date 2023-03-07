Железнова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Анисья

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Михаиловна

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агриппина Михаиловна

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Михаиловна

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Железнов Степан Михаилович

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Железнов Ермолай Михаилович

Отец ребёнка: Железнов Михаил Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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