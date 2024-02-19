Толстая (Коль) Елена Васильевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Коль) Елена Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1824

умерла 01.01.1888

Супруги
Толстой Юрий Васильевич21.06.1824 г.р.
Дети
Толстой Спиридон Юрьевич21.10.1858 г.р.
Толстая Елена Юрьевна05.03.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1855

Муж: Толстой Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Толстой Спиридон Юрьевич

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1861

Дочь: Толстая Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1862

Сын: Толстой Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1863

Сын: Толстой Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
16.10.1865

Дочь: Толстая Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
15.02.1867

Дочь: Толстая Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
01.01.1888

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