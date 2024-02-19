Толстая (Коль) Елена Васильевна
женский, родилась 1824
умерла 01.01.1888
Супруги
Толстой Юрий Васильевич21.06.1824 г.р.
Дети
Толстой Спиридон Юрьевич21.10.1858 г.р.
Толстая Елена Юрьевна05.03.1861 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1858
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1861
Дочь: Толстая Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1862
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1863
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1865
Дочь: Толстая Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1867
Дочь: Толстая Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Толстой Юрий Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.01.1888