Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти12.07.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова (Андреева) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.11.1865
Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.09.1867
Сын: Андреев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.03.1870
Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.01.1872
Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич
Бракосочетание
14.05.1872
Смерть
12.07.1874
Похороны
14.07.1874