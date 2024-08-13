Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

12.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова (Андреева) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
20.11.1865

Сын: Андреев Стефан Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.09.1867

Сын: Андреев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
12.03.1870

Сын: Андреев Макар Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
03.01.1872

Сын: Андреев Павел Федорович

Отец ребёнка: Андреев Федор Лаврентьевич

Бракосочетание
14.05.1872

Муж: Кривоносиков Леонтий Ильич

Смерть
12.07.1874
Похороны
14.07.1874

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