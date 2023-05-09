Якубова (Галимова) Бибисайда Загановна
Место рожденияКуйбышевская обл(Самарская)
Дата рождения1902
Дата смерти07.02.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Галимов Заган
Мать: не указана
Бракосочетание
1921
Муж: не указан
Прибавила себе 1 год для того, чтобы выйти замуж и уехать к мужу.
Рождение ребёнка
02.10.1925
Дочь: Юнусова (Якубова) Зайтуна Мухамматгалиевна
Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали
Рождение ребёнка
1927
Сын: Якубов Минсает Мухамматгалиевич
Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Хурамшина (Якубова) Рашида Мухамматгалиевна
Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мамутова (Якубова) Рахима Мухамматгалиевна
Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали
Рождение ребёнка
1941
Сын: Якубов Арслан Мухамматгалиевич
Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали
Смерть
07.02.1957