Якубова (Галимова) Бибисайда Загановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Галимова) Бибисайда Загановна

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Место рождения

Куйбышевская обл(Самарская)

Дата рождения

1902

Дата смерти

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Галимов Заган

Мать: не указана

Бракосочетание
1921

Муж: не указан

Прибавила себе 1 год для того, чтобы выйти замуж и уехать к мужу.
Рождение ребёнка
02.10.1925

Дочь: Юнусова (Якубова) Зайтуна Мухамматгалиевна

Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали

Рождение ребёнка
1927

Сын: Якубов Минсает Мухамматгалиевич

Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Хурамшина (Якубова) Рашида Мухамматгалиевна

Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мамутова (Якубова) Рахима Мухамматгалиевна

Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали

Рождение ребёнка
1941

Сын: Якубов Арслан Мухамматгалиевич

Отец ребёнка: Якубов Мухамматгали

Смерть
07.02.1957

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