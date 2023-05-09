Юнусова (Якубова) Зайтуна Мухамматгалиевна
Место рожденияЯнгиюль, Ташкентская область, Узбекистан
Дата рождения02.10.1925
Дата смерти03.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925
Отец: Якубов Мухамматгали
Янгиюль, Ташкентская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мурсалиев Закир Макаэлевич
Отец ребёнка: Мурсалиев Микаэль
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Байрамкулова Зульфия Минизагировна
Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Юнусов Зуфар Минизагирович
Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Юнусова Мунира Минизагировна
Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Юнусов Марс Минизагирович
Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурсалиев Микаэль
Смерть
03.02.1985
г.Пскент (Узбекистан)