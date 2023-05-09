Юнусова (Якубова) Зайтуна Мухамматгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова (Якубова) Зайтуна Мухамматгалиевна

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Место рождения

Янгиюль, Ташкентская область, Узбекистан

Дата рождения

02.10.1925

Дата смерти

03.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925

Отец: Якубов Мухамматгали

Мать: Якубова Бибисайда Загановна

Янгиюль, Ташкентская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
1946

Сын: Мурсалиев Закир Макаэлевич

Отец ребёнка: Мурсалиев Микаэль

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Байрамкулова Зульфия Минизагировна

Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Юнусов Зуфар Минизагирович

Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Юнусова Мунира Минизагировна

Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Юнусов Марс Минизагирович

Отец ребёнка: Юнусов Минизагир Харисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурсалиев Микаэль

Смерть
03.02.1985
г.Пскент (Узбекистан)