Оглоблина Дарья Дурасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблина Дарья Дурасова

Оглоблина Дарья Дурасова

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Дурасов (однодворец) Никанор Иванович

Мать: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1888

Муж: Оглоблин Иван Максимович

Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Оглоблин Александр Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1891

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Оглоблин Петр Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1896

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1899

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1905

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close