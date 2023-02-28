Оглоблина Дарья Дурасова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Дурасов (однодворец) Никанор Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
22.01.1888
Рождение ребёнка
15.11.1888
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.02.1890
Сын: Оглоблин Александр Иванович
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1891
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
07.09.1894
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.06.1896
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.04.1899
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1905
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Максимович
Смерть
Неизвестно