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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дурасов Федор Никанорович
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Оглоблина Дарья Дурасова
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Никанор Иванович
Смерть
Неизвестно