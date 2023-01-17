Дурасов (однодворец) Никанор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1842
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1842
Крещение
26.07.1842
Godparents:Дьякон Петр Авакумов и помещица вдова Наталия Алексеевна Полумордвинова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дурасов Федор Никанорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Оглоблина Дарья Дурасова
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1888