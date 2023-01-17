Дурасов (однодворец) Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасов (однодворец) Никанор Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.07.1842

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1842

Отец: Дурасов (однодворец) Иван Наумович

Мать: Дурасова Агриппина Федотовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
26.07.1842
Godparents:Дьякон Петр Авакумов и помещица вдова Наталия Алексеевна Полумордвинова
Рождение ребёнка
1864

Сын: Дурасов Федор Никанорович

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Оглоблина Дарья Дурасова

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1888
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