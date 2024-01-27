Некрасова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Некрасов Петр

Отец ребёнка: Некрасов Иван

Рождение ребёнка
1922

Сын: Некрасов Василий

Отец ребёнка: Некрасов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Иван

Смерть
Неизвестно
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