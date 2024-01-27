Некрасов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Василий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Некрасов Иван

Мать: Некрасова Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
?.08.1946

Сын: Габов Валентин

Мать ребёнка: Габова Наталья

Кировская обл. афансьевский р-он д. Титовы
Рождение ребёнка
10.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габова Наталья

Кировская обл. афансьевский р-он д. Титовы
Рождение ребёнка
24.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габова Наталья

Смерть
1968
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