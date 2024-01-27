Некрасов Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1922
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Некрасов Иван
Мать: Некрасова Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
?.08.1946
Сын: Габов Валентин
Мать ребёнка: Габова Наталья
Кировская обл. афансьевский р-он д. Титовы
Рождение ребёнка
10.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габова Наталья
Кировская обл. афансьевский р-он д. Титовы
Рождение ребёнка
24.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габова Наталья
Смерть
1968