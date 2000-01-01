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Котов ?
Котов ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Котов Назар
1853 г.р.
Мать
Котова ?
1853 г.р.
Жена
?
1871 г.р.
Дети
(Котова) ?
1899 г.р.
Котов ?
1901 г.р.
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Котов Назар
Мать:
Котова ?
Рождение ребёнка
1899
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1901
Сын:
Котов ?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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