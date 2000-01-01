Котов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1871 г.р.

Дети

1899 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Котов Назар

Мать: Котова ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Котов ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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